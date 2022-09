Après un incendie, l'appel à l'aide d'un couple d'éleveurs de Bourg-Saint-Maurice

L'appel à l'aide d'un couple d'éleveurs de Bourg-Saint-Maurice. Il y a dix jours, leur bâtiment d'exploitation a entièrement brûlé. A l'intérieur, leur fourrage pour l'hiver et leurs outils. Mais c'était surtout leur bergerie. Heureusement, leurs brebis étaient encore en alpage au moment de l'incendie.

Il faut maintenant leur trouver un toit pour passer l'hiver et ça devient très urgent, explique Charlotte Fattet du Gaec des Eulets. Ils sont à la recherche d'un bâtiment agricole qui pourrait accueillir 450 à 500 brebis. Peu importe la localisation, la préoccupation de ce couple d'éleveurs c'est de pouvoir continuer leur métier.

Un bâtiment pour accueillir leurs 500 brebis

"Nos animaux, c'est comme nos collègues et là, ils n'ont pas de toit pour l'hiver. En raison de la sécheresse, il va falloir qu'on descende nos brebis plus tôt que prévu, autour du 15 octobre, alors que d'habitude, ce n'est pas avant novembre et les premières neiges. On s'est donné dix jours pour trouver une solution. Certaines de nos brebis vont bientôt agneler, et ça va durer tout l'hiver".

Charlotte et Frédéric lancent un appel à toute personne qui aurait un bâtiment suffisamment grand pour accueillir leur troupeau. "Nous sommes prêts à explorer toutes les pistes, même celles qui sont loin, et peut-être envisager de répartir le troupeau en plusieurs endroits".

Pour le moment les brebis du Gaec des Eulets sont en alpage - © Gaec des Eulets

Cette éleveuse de Tarentaise ne veut pas envisager de ne pas trouver un toit pour ses bêtes. "Si on ne trouve pas, il faudra alors envisager de vendre le troupeau. On ne peut pas imaginer ça, c'est 20 ans de travail." D'autant que dans l'incendie, ils ont perdu leurs outils et tout le fourrage qu'ils avaient stocké pour passer l'hiver. Il faudra trouver des solutions là aussi.

Si vous avez un bâtiment pour héberger les brebis de Charlotte et Frédéric du Gaec des Eulets à Bourg Saint-Maurice, veuillez contacter le 06 35 14 24 72.