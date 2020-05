Après un mois d'arrêt, le travail reprend sur le site d'Amazon à Montélimar

Cela faisait plus d'un mois que Linda n'avait pas travaillé. Alors quand elle a reçu un SMS le week-end dernier lui annonçant la reprise d'activité, elle s'est immédiatement portée volontaire."J'ai reçu le message et je me suis inscrite tout de suite, explique-t-elle. La situation devenait compliquée psychologiquement. La reprise d'activité, c'est un soulagement. Je n'ai plus peur de perdre mon emploi."

Depuis plus d'un mois, les six centres de distribution d'Amazon sont fermés, les employés contraints de restez chez eux. Une décision prise par l'entreprise après une décision de justice du tribunal de Nanterre, confirmée en appel, lui demandant de restreindre son activité en attendant une évaluation des risques sanitaires dans ses entrepôts.

Un retour sur la base du volontariat

Vendredi 15 mai, après de multiples prolongations de la fermeture de ses sites, la direction d'Amazon et les organisations sont parvenues à se mettre d'accord pour une reprise de l'activité.

Jusqu'à la fin de la semaine, il y a aura au maximum 50 % des employés sur les sites, 80 % à partir du 26 mai, 100 % dès le 3 juin. La reprise du travail est volontaire. Les salariés toucheront 2 euros de plus par heure. Les non-volontaires conserveront l'intégralité de leur salaire.

Une nouvelle organisation dans les entrepôts

Sur le site de Montélimar, des aménagements ont été réalisés pour éviter que les employés se croisent. Dans les entrepôts, une caméra thermique prendra la température des employés, qui devront suivre un chemin particulier pour rejoindre leurs postes de travail. Certains ont d'ailleurs été condamnés pour garantir une distanciation de deux mètres.

Une salle de pause a aussi été installée sous un barnum à l'extérieur pour garantir le maximum d'espace entre les salariés. Les horaires de pause ont été étalés. Chaque salarié recevra aussi une formation avant de reprendre son poste.

"Cela dure environ deux heures et l'idée de voir tous les dispositifs mis en place par Amazon pour que nous puissions travailler en toute sérénité", conclut Linda.