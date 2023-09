Après un mois de fermeture, la Citédo rouvre ses portes à Sochaux

Retour dans les bassins à Sochaux. Le centre aquatique Citédo retrouve ses huit maîtres-nageurs, réaffectés tout le mois d'août à la base de loisirs de Brognard . Une décision liée à la pénurie qui touche le secteur actuellement et qui a permis au site naturel d'ouvrir sa baignade cet été. Pendant ce temps là, la Citédo avait dû fermer ses portes.

L'activité reprend ce lundi 4 septembre, de manière progressive. Les espaces piscine et Spa rouvrent ce lundi, les séances d'aquaforme reprennent, tout comme la nage pour les bébés. Le lundi suivant, le 11 septembre, ce sera au tour de la reprise de la natation scolaire pour les écoles du Pays de Montbéliard, et pour la rentrée sportive de l'école de natation, des clubs et associations.