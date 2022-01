Après une année 2021 mouvementée, Toyota Onnaing est toujours perturbé par le Covid

Pour le site Toyota à Onnaing et ses 5 000 salariés, l'année 2022 commence comme l'année 2021, marquée par le Covid-19. Au moment de faire le bilan et de se tourner vers l'avenir, Jim Crosbie, le président de Toyota Motor Manufacturing France, ne cache pas sa frustration. "On en a pas fini", assure Jim Crosbie.

Pourtant, le constructeur japonais affiche un bilan plutôt positif au vu du contexte sanitaire et économique. En 2021, Toyota est devenu la deuxième marque la plus vendue en Europe, avec une augmentation de 8% de ses parts de marché. 25% de ces véhicules sont produits sur le site d'Onnaing, qui fabrique désormais deux modèles : la Yaris 4 et la Yaris Cross depuis le mois de juillet, produit uniquement dans le Nord.

Les semi-conducteurs se font encore désirer

L'année dernière, la pénurie mondiale de semi-conducteurs a forcé la production à s'arrêter pendant 36 jours, au cours desquels les salariés étaient placés en chômage partiel. Avec ces arrêts contraints, ce sont près de 40 000 véhicules qui n'ont pas été produits. En ce début d'année 2022, rebelotte. La production a dû s'arrêter trois jours en janvier et s'arrêtera à nouveau trois jours en février. "Ce qui est très frustrant, c'est le manque de visibilité, on ne voit pas plus loin que quinze jours", regrette Jim Crosbie, qui craint que cette situation dure encore une bonne partie de l'année.

Pourtant, les carnets de commande sont plein se félicitent la direction. "On ne peut pas satisfaire toutes nos commandes, on voit déjà trois ou quatre mois en avance", affirme le président de TMMF. La demande de Yaris Cross est particulièrement importante. En 2021, la voiture s'est bien vendue en Italie (21% des clients), mais aussi en France (17%) ou au Royaume-Uni (9%). En 2022, c'est ce nouveau modèle qui sera produit majoritairement, car une partie de la production de la Yaris 4 a été délocalisée en République Tchèque, sur le site de Kolin.

Record d'absents positifs au Covid

La crise sanitaire désorganise aussi les effectifs en ce début d'année, avec des niveaux records d'absentéisme liés au Covid. "Actuellement, on tourne autour de 10% d'absentéisme, rien qu'à l'instant T, il y a 230 personnes positives en ce moment", expliquait Jim Crosbie. Il a donc fallu s'adapter pour continuer à produire, en recrutant entre 100 et 150 intérimaires, et en faisant tourner les effectifs. "Avec la polyvalence et la flexibilité de tout le monde ici, on a réussi à tenir la production, mais la situation est très difficile à gérer", reconnaît le britannique.

Le protocole sanitaire a aussi été maintenu et renforcé. Les temps de pause sont allongés, un temps est réservé avant chaque prise de poste pour désinfecter, les heures supplémentaires ne sont pas programmées. Malgré ce contexte dégradé, la direction "veut garder [sa] capacité à produire jusqu'à 1 250 véhicules par jour" et "va continuer à augmenter [ses] ventes", selon ses prévisions assure Jim Crosbie, qui prévoit de maintenir les effectifs du site.