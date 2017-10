Après une grève de 13 jours, le ramassage des ordures reprend à Marseille

Ils ont mis fin ce lundi soir à un mouvement de grève de 13 jours, qui a paralysé le ramassage des ordures dans 3 arrondissements de Marseille. Les salariés viennent de commencer à rattraper le retard accumulé.

ça y est, ils sont enfin de retour ! Les éboueurs à Marseille...les 200 grévistes en tout cas de la société privée Derichebourg. Ils ont repris le travail, après un accord lundi dans la soirée

"Ils ont repris ! Tant mieux, parce que vraiment on n'en pouvait plus (..) Bon courage, on les soutient. Mais.. ça a duré. Je faisais très attention pour ne pas avoir une poubelle qui déborde. Le minimum c'était quand même qu'ils reprennent" Biba, habitante de la Viste (15e arrondissement de Marseille)