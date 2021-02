Après une nouvelle audience au tribunal, les salariés de Makeen Energy à Buzançais restent dans l'incertitude

Ils étaient venus en nombre pour accompagner leurs représentants syndicaux jusqu'au tribunal de commerce de Châteauroux. A la sortie de l'audience, les salariés de Makeen Energy à Buzançais, en redressement judiciaire depuis cet été, sont un peu restés sur leur faim. Dernier rebondissement en date dans ce dossier qui en compte déjà beaucoup : le repreneur qui s'était manifesté n'a pas maintenu son offre. Le tribunal n'en a donc étudié qu'une seule, venue de la direction actuelle du site. Elle s'engage à maintenir l'emploi et l'activité pendant au moins cinq ans et promet d'investir pour diversifier la production.

Plusieurs dizaines de salariés avaient débrayé pour se rendre devant le tribunal de commerce © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des salariés prudents

"On a un savoir-faire en matière d'emplissage de contenants en zone dite explosive, explique William Pilet, le directeur de l'usine indrienne, il y a un réel savoir-faire et une technicité chez les salariés qui peuvent être déployés sur d'autres activités de remplissage". Le projet a été présenté aux salariés en début de semaine. On saura d'ici huit jours s'il a convaincu le tribunal.

Les salariés, eux, restent prudents. Avant l'été, leur usine a frôlé la liquidation judiciaire, la direction semblait prête à s'en séparer. Ce changement de pied de sa part a suscité beaucoup de méfiance. Le représentant syndical Force Ouvrière Stéphane Robin veut, lui, voir le verre à moitié plein : "En juin, on pensait que les 80 salariés seraient mis à la porte, aujourd'hui on nous dit que tout le monde reste, c'est une victoire".