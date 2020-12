Après une saison en dents de scie, les gîtes creusois sont dans le creux de la vague pour les fêtes

Après un été idéal et un mois de novembre réussi, les réservations pour Noël sont en baisse dans les gîtes de la Creuse. Un quart de réservations en moins par rapport à 2019 pour la semaine de Noël. La même statistique est en hausse pour la semaine du Nouvel An (+11%), mais ça ne suffit pas à rassurer Armand Martinez, le président des gîtes de France dans la Creuse : « Il n'est pas impossible que ça progresse encore mais on ne fait pas d'illusions, on ne pourra pas compenser les chiffres de l'an passé. »

La situation s'explique facilement : les regroupements familiaux importants sont interdits, les déplacements sur des grandes distances déconseillés. « On s'aperçoit que ça reste une clientèle de proximité, et on a affaire à des contrats très courts, de 2 ou 3 jours. »

L'année 2020 ressemblait pour les gîtes creusois « à des montagnes russes. » Stoppée nette par le premier confinement, la saison a repris pendant l'été, avec des taux d'occupation record. L'euphorie a duré jusqu'au mois d'octobre, avec un taux d'occupation en hausse de 73% par rapport à 2019. Retour dans le creux de la vague pour la fin de l'année. Les propriétaires continuent de miser sur un effet "dernière minute", mais sans conviction.