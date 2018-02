Alors que l'on célèbre les vingt ans des 35 heures, on a demandé à des chefs d'entreprises de Côte-d'Or ce que la réforme avait apporté de bien dans l'entreprise. Exemple dans deux secteurs clés de l'économie : l'hôtellerie et le bâtiment.

Dijon, France

Il y a 20 ans, la loi sur les 35 heures était votée et appliquée en France. Deux décennies plus tard, alors que les deux derniers gouvernements ont assoupli la loi sur la réduction du temps de travail, on donne la parole aux chefs d'entreprises Côte-d'Oriens. Thierry Cancé, est l'ancien président de la Fédération du bâtiment en Côte-d'Or. Il a aussi dirigé une petite entreprise de taille de pierre à Baigneux-les-juifs. Pour lui, les 35 heures n'ont pas été bénéfiques pour le travail en France : "avant un salarié disait, j'ai fait mon travail. Aujourd'hui, il dit j'ai fait mes heures. On est davantage dans une logique comptable. On a désacralisé la valeur travail." Dans le secteur du bâtiment, Thierry Cancé est formel : les 35 heures ont créé de l'emploi uniquement sur des postes peu qualifiés où on avait besoin de main d'oeuvre.

On a désacralisé la valeur travail

Thierry Cancé : "aujourd'hui on dit, j'ai fait mes heures. Avant c'était j'ai fait mon travail." Copier

Il y a deux ans, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales avait estimé que la mise en place des 35 heures avaient permis de créer 350 000 emplois entre 1998 et 2002. Si il y a un secteur qui a bénéficié de la mise en place des 35 heures, c'est bien l'hôtellerie et la restauration où la durée légale du temps de travail est passée de 43 à 39 heures. Il a fallu recruter des serveurs, des cuisiniers, des femmes de chambres. : "cela permis de structurer la profession," affirme Philippe Gaillard, le patron des hôtels-restaurants Campanile à Dijon. "Avant, un serveur n'avait pas d'horaires, il était rémunéré sur les ventes et les pourboires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui." En réduisant le temps de travail dans les deux établissements de Philippe Gaillard, trois emplois à mi-temps ont été créé portant à 35 le nombre de salariés sur les deux établissements.

On a structuré la profession

Philippe Gaillard : "grâce aux 35 heures, on a structuré les métiers de la restauration" Copier

Du côté du Medef, on minimise les effets des 35 heures. Pour Pierre- Antoine Kern, le patron du Medef en Côte-d'Or, " les 35 heures n'ont pas créées d'emplois. Cela a nuit à la compétitivité des emplois. Le coût du travail a augmenté de 10 % en France. Quand au taux de chômage, il est deux fois supérieur au taux de chômage en Allemagne, la preuve que les 35 heures n'ont pas créées d'emplois." Le seul point sur lequel les deux chefs d'entreprises s'accordent, c'est celui la productivité : elle a nettement progressé après le passage aux 35 heures.

