Aqualande : le spécialiste de la truite fête ses 40 ans

Le leader européen de l’aquaculture emploie 800 personnes dans les Landes, pour la très grande majorité à Sarbazan et Roquefort, son siège historique : la coopérative y est née en 1981.

La fête de la truite, c’est samedi 25 septembre dans les arènes de Roquefort. Au menu de la journée : des dégustations, de la musique, des arts de la rue, un concours culinaire…la fête de la truite, un évènement important pour le groupe Aqualande qui fête ses 40 ans. L’histoire commence en 1981 : c’est la naissance de la Coopérative des Aquaculteurs Landais, qui deviendra par la suite Aqualande. Au départ, c’est la rencontre entre des aquaculteurs landais, basques, béarnais et bigourdans. Ils ont l’idée de créer une filière de la truite, avec l’intention de tout savoir faire, « de A à Z », comme le rappelle le PDG du groupe, Stéphane Dargelas. Aujourd’hui, l’entreprise compte 41 piscicultures réparties sur les Landes, les Pyrénées, les Charentes, le Languedoc, et en Espagne et produit chaque année 15 000 tonnes de truites.

Stéphane Dargelas, le PDG d'Aqualande Copier

L’innovation, « c’est être en avance sur son temps »

Pour Stéphane Dargelas, le PDG du groupe Aqualande, quand on parle d’innovation c’est « essayer de prévoir ce qui peut arriver : ce qui n’est pas toujours simple. » Cette notion ainsi que l’écoute des attentes des consommateurs sont extrêmement importantes. Depuis de nombreuses années, l’entreprise landaise est impliquée dans le respect de l’environnement. Elle s’engage dans la prévention des pollutions, la consommation d’énergie et d’eau, elle valorise les déchets, et elle a mis en place un système de management environnental.

Parmi les innovations : l’apport d’oxygène. Dans les piscicultures, des stations d’oxygénation sont installées, et « elles font partie du bien-être des poissons. » Un autre élément essentiel, c’est l’alimentation, qui reste au cœur des réflexions du groupe, pour donner de la qualité et obtenir à l’arrivée un bon produit.

