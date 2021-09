Aquibikes à Biscarrosse : ça roule pour le vélo sur l’eau

En 2017, Aquibikes voit le jour, sous l’impulsion de Guillaume Espinasse. Il propose à la location, mais aussi à la vente, des vélos avec lesquels il est possible de pédaler sur l’eau. Cet été, des milliers de curieux l’ont essayé.

Avant de créer son entreprise, Guillaume Espinasse était dans l’univers du jet ski. Il constatait la nuisance que peut apporter ce type d’appareil sur les plans d’eau. Il imaginait que dans 20-30 ans, la réglementation évoluerait et que ce genre de véhicules ne pourraient plus naviguer sur l’eau. En cherchant une alternative, il a trouvé une solution égologique : le waterbike. Le vélo sur l’eau permet de se déplacer à une vitesse de 15km/h, et ne fait pas de bruit.

Le fait d’apporter au nautisme une activité qui soit hyper accessible, efficace avec un faible effort, je trouvais ça super !

Guillaume Espinasse, fondateur d'Aquibikes à Biscarrosse Copier

L’un des avantages des vélos sur l’eau, à la différence par exemple des pédalos, c’est que l’on peut aller beaucoup plus loin et explorer d’autres coins. L’entreprise met en vente ces vélos, au tarif de 2990€. Elle les propose à 90% à des professionnels de la location. En France, Aquibikes compte 40 points de location partenaires.

Un vrai succès cet été

L’été 2021 a été un bon cru : beaucoup de clients à Biscarrosse ont testé et profité des waterbikes en location. Des milliers de personnes au cours de la saison estivale ont pu découvrir cette pratique, sur le lac de Cazeaux – Sanguinet, un lac de 5000 hectares. Différents parcours sont proposés : 1 heure, 2 heures ou encore en demi-journée pour les plus sportifs et aventuriers.

L’activité de l’entreprise landaise se porte bien, confirme son fondateur, Guillaume Espinasse.

