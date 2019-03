Aquitaine : l'URSSAF nomme un médiateur pour "mettre de l'humain" et répondre rapidement à ses cotisants

Marre que l'URSSAF ne donne pas suite à vous courriers ou vos appels ? Vous ne comprenez rien aux documents que l'organisme vous a envoyé ou aux sommes qu'elle vous réclame ? Depuis le premier octobre, l'URSSAF d'Aquitaine a donc nommé un médiateur indépendant et neutre pour gérer les quelques "grains de sable" comme elle dit.

Les 360.000 cotisants de l'ex-région Aquitaine peuvent donc se tourner vers ce médiateur à condition d'avoir d'abord saisi - en vain - l'URSSAF et de ne pas avoir engagé de procédures judiciaires.

Le but : "mettre de l'humain" pour tenter de régler des dossiers en souffrance depuis parfois des années. Ils sont peu nombreux.

L'URSSAF d'Aquitaine reçoit 750.000 courriers et mails chaque année (600.000 courriers, 150.000 mails, mais aussi 350.000 appels).

Le médiateur, lui, a été saisi seulement 68 fois en quatre mois d'existence, même si la cadence semble s'accélérer. Michel Marchal, c'est son nom a entamé une tournée de tous les départements de la région pour se faire connaître. Et il explique qu'il traite les dossiers avec un postulat de base : le cotisant dit la vérité.

L'esprit du médiateur, c'est aussi "la volonté d'évacuer la colère ou l'anxiété qui peuvent être présents chez les cotisants" dit le médiateur. Une démarche nécessaire à l'heure où les mouvements sociaux ont remis en cause les prélèvements et autres taxes estime Henri Lourde-Rocheblave, directeur régional de l'URSSAF Aquitaine :

"On est de organismes de recouvrement, par rapport au système de protection sociale, qui je pense n'est pas remis en cause globalement, mais la notion d'impôts et de cotisations sont parfois mis en cause, et les gens ont parfois peur de se retrouver face à un mur d'administration qui ne leur répond pas" dit Henri Lourde-Rocheblave, directeur régional de l'URSSAF