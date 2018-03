Châteauroux, France

Peut être enfin une bonne nouvelle pour AR Industries après des mois et des mois d'attente. Le sous traitant automobile castelroussin, déclaré en cessation de paiements en janvier, a été placé en redressement judiciaire. On savait deux offres potentielles sur la table. L'une d'elles aurait été fermement déposée ce mardi auprès du tribunal de commerce d'Orléans.

Il s'agirait de l'offre du groupe anglo-indien Liberty House spécialisé dans le négoce de métaux, selon le communiqué publié par le groupe GFG, alliance dont fait partie Liberty House.

Philippe Baudon est en charge du développement automobile de Liberty Group en Europe continentale : "L'outil est assez ancien et nous avons prévu un plan d'investissement pour remettre l'équipement à niveau dans une première phase. Je crois que nous avons prévu 1,4 million d'euros cette année. Ensuite, nous serons sur un rythme annuel, en terme de mise à niveau, d'environ 2 millions par an. Cela n'exclut pas d'autres types d'investissements : par exemple d'augmentation du type de roues que l'on pourrait faire. Mais cela ne se décidera que lorsque nous aurons stabilisé la situation et mis un carnet de commandes en face de telles augmentations de nos capacités."

L'offre a été déposée le 15 mars. PSA et Renault ont été contactés par écrit ce lundi pour obtenir des engagements sur un retour aux volumes de 2015 soit 1.320.000 roues au départ puis 1.600.000 roues de moyenne par an, contre 1.270.000 roues l'an dernier. L'offre prévoirait de reprendre 380 salariés environ sur 390 aujourd'hui employés sur le site de Châteauroux.