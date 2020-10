ARaymond-France est en surchauffe avec un très gros carnet de commandes

Après plusieurs mois au creux de la vague, à cause de la Covid, l'entreprise ARaymond est en "surchauffe" avec un très gros carnet de commande selon Jérôme Rodriguez, Président-Directeur-Général de ARaymond-France.

Le groupe ARaymond compte 7200 salariés, dans 25 pays dans le monde, dont 1500 en France. Et parmi ces derniers 600 travaillent pour ARaymond-France. "Au pire de la crise, on était à 80% de baisse, c'est à dire qu'on était à 20% de l'activité qu'on a l'habitude d'avoir avant la phase sanitaire" déclare son PDG, Jérôme Rodriguez qui décrit une situation de "surchauffe".

Un très bon carnet de commandes

Pendant la crise sanitaire, ARaymond-France a eu "recours au chômage partiel". "Aujourd'hui, dit Jérôme Rodriguez, on arrive a un effectif normal, il n'y a plus de chômage partiel et nous avons recours à l'intérim pour tenir les enjeux de capacité que demandent nos clients."

Pour Jérôme Rodriguez la "difficulté liée à l'incertitude du marché, c'est de protéger les salariés, de protéger notre société aussi, de s'assurer qu'on sera capable de naviguer dans l'incertitude pour les années à venir. Ça veut dire être plus flexible, adapter notre organisation, tout en maintenant les compétences."