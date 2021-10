ARaymond rachète Castello Italia

Le spécialiste isérois des connecteurs et fixations plastiques pour l'automobiles, s'empare d'une entreprise italienne spécialiste des tubes plastiques pour l'automobile et l'industrie : Castello Italie, basée près de Crémone.

Dans un récent communiqué la société ARaymond, basée à Grenoble, a annoncé l'acquisition de Castello Italia S.p.A., une société spécialisée dans la production de tubes pour les marchés pneumatiques et industriels. Pour la société iséroise placée parmi les "leaders mondiaux des solutions de fixation et d'assemblage" les activités de l'entreprise italienne permettront d'élargir "l'offre de produits [...] pour le marché des camions et ouvrira de nouvelles opportunités de diversification dans certains secteurs industriels". Dans ses catalogues Castello Italia, basée près de Crémone, présente des solutions de flexibles pour les conduites de frein, les lignes de refroidissement, les lignes de suspension pneumatique ou encore les conduites de carburant. Dans l'industrie elle possède un panel de flexibles pour le graissage, l'air comprimé.. etc. Elle était parmi "les champions de la croissance économique en Italie" en 2019.

à lire aussi ARaymond-France est en surchauffe avec un très gros carnet de commandes