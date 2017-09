Arc 1600: première pierre symbolique du futur Club Med

C'est une première pierre très symbolique qui a été posée ce mercredi sur le chantier du futur Club Med d'Arc 1600 puisque le projet est déjà bien avancé. Comme le projet de Samoëns, il doit être réalisé en dix-huit mois.

Mais comment fait le Club Med pour faire respecter de tels délais de réalisation de ses projets aux entreprises du BTP?

Même le Pdg du Club Med n'en revient pas: " On l'avait vu déjà pour notre projet de Samoëns, mais nous sommes très impressionnés par la capacité des entreprises à aller vite, dit Henri Giscard d'Estaing. Ce village de plus de mille lits sera fait en dix-huit mois".

Démarré en avril dernier, le futur Club Med de Bourg-Saint -Maurice- Arc 1600, immense paquebot blanc, sera hors d'eau pour cet hiver. Le chantier est une ruche: trois cents ouvriers de vingt-quatre entreprises du bâtiment sont présents chaque jour pour faire avancer le gros oeuvre.

Le maire de Bourg-Saint-Maurice Michel Giraudy manie la truelle avec le Pdg du Club Med Henri Giscard d'Estaing pour la pause très symbolique de la première pierre du futur Club Med à Arc 1600 - T.Prat ®Club Med

"On est dans les prix du marché", souligne le directeur des constructions Europe-Afrique du Club Med

Présent à Arc 1600 pour la pause symbolique de la première pierre ce mercredi, Claude Carret, le directeur des constructions Europe-Afrique du groupe explique: " La politique d'attribution de marché pour laquelle je me bats, c'est celle du mieux-disant et le mieux-disant c'est souvent la meilleure entreprises. On est dans les prix du marché, ce qui est important c'est que nous tenons nos engagements: nous payons les gens à 45 jours. On arrive même à payer certaines entreprises certains mois à 40, voire 39 jours. C'est ce qui nous permet de sortir des projets comme ça en dix-sept mois".

Le Club Med d'Arc 1600, avec ses 1000 lits sera "le plus grand resort haut de gamme des Alpes", souligne le groupe - ®Club Med

Autre argument du Club Med: il travaille à 95% avec des entreprises locales. Illustration avec l'électricité confiée à un groupement de trois sociétés d'Annecy et de Saint-Jean-de-Sixt. Elles connaissent bien le Club Med, elles ont déjà travaillé sur le chantier de Samoëns (le village construit lui aussi en dix-huit mois ouvrira le 17 décembre).

L'un des responsables de ces entreprises, Emmanuel Duret souligne :"En volume d'affaires c'est un constructeur qui est très très très intéressant puisque les projets sont figés. On connait la date de départ et la date d'arrivée. Après au niveau financier c'est un très bon investisseurs. C'est à nous de faire en sorte que notre chantier devienne rentable". Son entreprise a recruté vingt salariés depuis 2016, rien que pour les chantiers Club Med.

Alors quand Henri Giscard d'Estaing évoque les projets de constructions de Club Med à Tignes (la demande de permis est déposée ce mois-ci), puis Morzine, Valloire pour 2020-2021 et ensuite peut-être La Rosière, Saint Gervais, les entreprises du BTP ont le sourire.