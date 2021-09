Arc International bientôt en manque de trésorerie

Le 10 septembre, la direction du groupe propriétaire d’Arc International annonçait le départ du directeur du site Arquois. Tristan Borne paye les dysfonctionnements au sein de la cristallerie : problème avec l'externalisation des emballages et retard dans les commandes.

L'incompréhension des syndicats

Dans la cristallerie du Pas-de-Calais, on produit mais on ne livre pas et la trésorerie commence à manquer. Elle a trois mois pour éviter d’être dans le rouge. "Tous les voyants étaient au vert et par manque d'organisation on est en difficulté" nous confie Patrice Bollengier le secrétaire du CSE.

La lassitude des salariés

Les salariés sont inquiets et lassés par les crises successives. " on croyait être sorti d'affaire mais finalement non" déclare un salarié à la sortie de l'usine. "Des solutions seront trouvées et on fera appel aux partenaires et investisseurs, » affirme la direction.

5000 c'est le nombre de salariés à Arc International. Cette situation financière difficile ne remet pas en cause le recrutement de 250 personnes.