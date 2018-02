750 à 800 départs en retraite sont prévus chez Arc dans les trois ans. Tous ces postes ne seront pas remplacés, mais au plus près des fours qui produisent le verre, l’entreprise a tout de même besoin de recruter. 290 personnes ont été embauchées en 2017 et 150 sont prévues cette année. Une grande partie sera issue de l’alternance, explique Emannuel Saussard, le Directeur des Ressources humaines :

On passe par l'apprentissage parce qu'on est sur des métiers qu'on ne trouve pas dans les écoles. Donc on forme nous-mêmes nos futurs salariés pour la maintenance, la conduite d'équipements industriels, et tout ce qui concerne la transformation de l'acier, avec la moulerie, en particulier.