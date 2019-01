Arcachon : la source des Abatilles produit désormais 48 millions de bouteilles par an

Six après son rachat la source des Abatilles poursuit sa croissance. Une nouvelle ligne d'embouteillage vient d'être inaugurée. La marque s'est placée sur le créneau des eaux de source "premium" et soigne sa communication.

Jean Merlaut et Hervé Maudet, PDG et DG de la source des Abatilles

Arcachon, France

Elle est à la carte de 1.500 restaurants en France et de presque tous les établissements étoilés de Gironde. La source des Abatilles, produite à Arcachon, se taille aujourd'hui une place de choix au milieu des fabricants d'eau en bouteille. L'entreprise, rachetée en 2013 par deux professionnels du vin, ne cesse de croître. La PME vient de se doter d'une nouvelle ligne de production et vend désormais 48 millions de bouteilles par an.

Jean Merlaut, son PDG, a investi 11 millions d'euros en six ans. Le chiffre d'affaire est passé de 7,5 à 11,5 millions cette année. Et le dirigeant estime que son entreprise est encore loin d'avoir atteint son rythme de croisière.

Quand j'ai rencontré les salariés en 2013 je leur ai dit qu'ils produisaient sans doute la meilleure eau du monde mais qu'il nous faudrait 30 ans pour le faire savoir

- Jean Merlaut

Les effectifs de l'entreprise ont doublé et les chaînes de production sont désormais capables de sortir presque 20.000 bouteilles à l'heure. C'est un grand coup d'accélérateur pour cette source découverte par le plus grand des hasards en 1923 alors que les foreurs cherchaient du pétrole.

Beaucoup de marketing

Faire jaillir la source c'est bien, encore faut-il savoir la commercialiser. Là encore, depuis le rachat en 2013, l'entreprise a beaucoup investi. Dans le flacon en forme de bouteille de vin immédiatement reconnaissable et dans la communication avec des partenariats à la Fête du Fleuve, Vinexpo ou le Marathon de Bordeaux. Dernier coup marketing en date : un spot vidéo de promotion de la nouvelle étiquette avec une photo d'archive de Brigitte Bardot. L'actrice a accepté de prêter son image gratuitement.