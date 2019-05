Arcachon : le dispositif gratuit de coaching pour les demandeurs d'emploi fête ses 4 ans

Arcachon Coaching Emploi vient de fêter ses quatre ans. Le dispositif mis en place par la mairie et animé par des coachs bénévoles a déjà permis d'accompagner 110 personnes avec un taux de retour à l'emploi de 40 %.

Arcachon, France

L'idée a germé lors d'une rencontre entre le maire d'Arcachon Yves Foulon et Philippe Plannes, directeur commercial d'un grand groupe pharmaceutique. Les deux amis s'étaient retrouvés dans un aéroport et buvaient un café. Philippe Plannes a proposé son idée de donner un coup de main aux demandeurs d'emplois avant leur entretien d'embauche. Le maire a été immédiatement séduit. Il a mis à disposition des locaux, une aide administrative et juridique.

Arcachon Coaching Emploi fonctionne depuis 2015

Résultat : un dispositif gratuit de coaching pour le retour à l'emploi qui fonctionne au départ avec trois bénévoles, Philippe Plannes et deux anciens DRH. Leurs missions : accompagner les demandeurs dans la rédaction d'un CV, pointer leurs atouts, travailler sur leurs faiblesses et préparer les entretiens.

110 personnes accompagnées pour un taux de retour à l'emploi de 40 %

Le dispositif vient surtout en aide à des personnes qui cherchent à se reconvertir. Profil type : une femme, 50 ans, qui vient de se séparer et qui cherche à changer à changer de vie et de travail.

Il faut souvent trois rendez-vous. Le premier pour faire le point et rassurer. Le deuxième pour travailler sur les faiblesses et le troisième pour bien structurer le discours lors de l'entretien. — Philippe Plannes, coach

Le dispositif Arcachon Coaching Emploi fonctionne sur rendez-vous les lundis et jeudis matin à la maison des jeunes. Un numéro vert pour s'inscrire : 0800 50 57 00.