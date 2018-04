En ce début des vacances de Pâques le secteur de l'hôtellerie tire la sonnette d'alarme. Les réservations ne décollent pas et surtout les clients qui ont déjà réservé rappellent pour annuler leurs séjours. A Arcachon les professionnels se retrouvent aujourd'hui avec des dizaines de chambres sur les bras.

Leurs clients, qui voyagent habituellement en train, ne veulent pas prendre le risque de se retrouver coincé. Le début de la saison touristique s'annonce donc catastrophique surtout si le conflit à la SNCF se prolonge comme prévu jusqu'à la fin juin.

Il faut que cette grève s'arrête le plus vite possible. Nous on ne tiendra pas jusqu'en juin, il y a trop de charges à payer. — Brice Robin, patron de La Pergola, deux étoiles dans le centre-ville d'Arcachon