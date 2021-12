Arcachon : les pêcheurs en colère face aux nouveaux quotas de sole

Sur le port d'Arcachon la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. La décision de l'Union Européenne de baisser de 36 % les quotas de sole dans le Golfe de Gascogne va durement impacter la centaine de marins qui vivent principalement de cette pêche, sans compter les emplois à terre.

C'est un vrai coup dur pour la criée d'Arcachon. L'an passé 360 tonnes de ce poisson ont été débarquées et vendues sur le port. La sole c'est 50 % du chiffre d'affaire de la criée.

Certains pêcheurs réalisent entre 70 et 90 % de leur chiffre d'affaire grâce à la sole. Pour eux c'est une catastrophe

- Yves Herszfeld, directeur du port de pêche d'Arcachon

Un même vent de colère souffle sur toutes les criées françaises du Golfe de Gascogne. Yves Herszfeld a reçu des coups de fils de ses collègues de Noirmoutier, la Cotinière et Saint-Jean-de-Luz. Ils se disent tous abasourdis par la décision européenne. "On aurait pu envisager une baisse progressive de 10 % par an mais là on est au pied du mur sans plan B" regrette Yves Herszfeld, _"_et il est trop tard pour racheter des quotas pour d'autres espèces".

Les pêcheurs envisagent de se regrouper pour mener une action de protestation mais ils ne se font guère d'illusion. L'Union Européenne a tranché et il sera compliqué de retourner la décision. La ministre en charge du dossier, Annick Girardin, a annoncé que cette baisse des quotas serait compensée par les Fonds européens pour les affaires maritimes mais les pêcheurs d'Arcachon sont sceptiques sur les sommes qui seront versées.