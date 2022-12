Arcanium Espace Game Dijon, une entreprise positive jusqu'au bout

Marre des mauvaises nouvelles ? Et si vous concentriez votre esprit pour résoudre des énigmes en groupe ou affronter vos amis dans un jeu comme à la télé ? C'est ce que propose depuis 2016 Arcanium Escape Game à Dijon. Sa devise, c'est d'innover en permanence pour proposer de nouvelles expériences. L'entreprise se porte bien avec un chiffre d'affaires de 350.000 euros et onze salariés. Elle vend même ses concepts à travers toute la France. Entretien avec son gérant, Thibault Salles.

Thibault Salles, gérant de l'Escape Game Arcanium à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Les jeux sont votre univers. Vous êtes resté un grand enfant ?

Thibault Salles : Je crois que j'ai toujours été un petit peu rêveur et donc j'ai décidé de me lancer dans le monde du jeu et du loisir il y a environ sept ans. On a deux activités phares : l'Escape Game d'un côté, et celle du quizz de l'autre. Le principe de l'Escape Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous venez en famille, entre collègues ou avec vos amis. On vous enferme dans une de nos salles thématisée pendant une heure. Vous avez donc une heure pour tenter de vous échapper en résolvant l'ensemble des énigmes dans le temps imparti. Ce qu'on vient chercher ici, c'est beaucoup de travail d'équipe, du stress parce qu'il y a un objectif. Le temps passe très très vite dans un escape game Mais il y a des décors qui sont vraiment exceptionnels.

Ça vous oblige aussi à changer régulièrement ou à inventer de nouveaux jeux ?

Exactement. C'est aussi pour nous une grande chance. La particularité de l'escape game c'est que ce sont des jeux à usage unique. Une fois qu'on l'a fait, on n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt à le refaire. Donc, on est en train de penser à notre prochain jeu, qui devrait arriver au plus tôt d'ici la fin d'année 2023. C'est très long parce que ça demande des compétences multiples. Il faut que beaucoup d'éléments. C'est à la fois lié à des mondes électroniques, à la partie électricité, au gros œuvre, etc mais aussi à la partie graphisme et communication. Cela demande vraiment beaucoup de corps de métiers qu'on essaie de tout assembler en même temps pour faire le jeu le plus qualitatif possible. C'est au moins un an de travail.

Le Rival Quiz , qu'est ce que c'est ?

C'est notre tout dernier bébé. Le concept est très simple. Tout le monde connaît les plateaux de jeux télévisés. "Qui veut gagner des millions ?", "Le maillon faible", "Attention à la marche"... On a gardé cette idée de s'affronter dans une salle de quizz, le but étant de marquer un maximum de points en répondant à des questions comme sur les jeux de plateau télévisé. Et on a rajouté une belle pincée de stratégie avec des jokers qui vont pouvoir vous attaquer les uns les autres et vous avantager vous même.

Les vacances de fin d'année sont une période traditionnellement propice ?

On travaille quand les gens se reposent et quand il fait froid. Plus la météo est mauvaise, plus les gens sont tentés de venir se réchauffer chez nous. Donc la fin d'année est plutôt une période très propice pour nous en terme de chiffre d'affaires, parce qu'on touche les particuliers, mais aussi les entreprises qui viennent faire leurs activités de fin d'année et en plus, faire une activité originale.

2022 a été une bonne année ?

2022 a été une bonne année. On travaille à deux niveaux. Il y a l'animation de notre centre de loisirs qui a enregistré globalement une bonne année. Mais ce qui nous a fait aussi que cette année a été plutôt bonne, c'est surtout le développement du Rival Quiz , qu'on vend à l'échelle nationale pour d'autres centres de loisirs. On le vend, on leur produit, on vient l'installer. J'ai déjà des signatures pour 2023. On en est déjà à la neuvième en moins d'un an et demi d'existence. Il Faut jamais s'arrêter parce que les gens sont toujours à la recherche de nouvelles activités originales. Donc, ça tombe bien, c'est ce qui nous plaît. Donc on continue à créer des nouveaux jeux et à se développer.

Guerre en Ukraine, inflation, covid. Quelle influence de l'actualité sur la fréquentation ?

L'actualité est très souvent déprimante et même anxiogène. Cela peut inciter le public à aller se changer les idées à l'Arcanium. Mais pour Thibault Salles, tout dépend des situations. "A la sortie de la crise sanitaire, on a vraiment vu un regain de fréquentation pendant l'été. Tout le monde est venu d'un coup. On a fait un super mois d'été. Par contre, là, avec la crise énergétique, les gens sont un peu inquiets et le loisir n'est pas toujours la première source de dépenses. Donc tout dépend des cas de figure ? Parfois oui, parfois non. J'espère que ça serait oui cette année. Quand à la neuvième vague de covid, on a appris à faire avec. On essaie de rester le plus positif possible et de se dire que de toute manière, il faut prendre les situations comme elles viennent et ça ne nous empêche pas pour l'instant de travailler sur de nouveaux projets. Ce qui nous anime, c'est de créér de nouveaux jeux."