ArcelorMittal annonce du chômage partiel pour la fin de l'année à Florange

La fin de l'année 2022 n'est pas bonne pour ArcelorMittal. Ce vendredi 2 septembre, la direction a annoncé lors d'un CSE central plusieurs mesures pour réduire l'activité de ses sites du Nord de la France, parmi lesquels celui de Florange qui emploie quelques 2.200 personnes.

Demande d'acier en baisse

Dans un communiqué de presse, ArcelorMittal justifie ces annonces par "la faiblesse persistante de la demande d’acier sur ses marchés français et européens, notamment l’automobile et l’industrie." Une mauvaise passe qui s'ajoute à "la hausse des coûts de l’énergie et du CO2" qui impacte la compétitivité du groupe sidérurgique. C'est pourquoi elle compte "adapter ses effectifs" à cette baisse d'activité. En clair : diminuer le recours aux intérimaires etfaire appel à du chômage partiel.

Chômage partiel payés à 100%

Le détail des mesures concernant l'usine de la vallée de la Fensch sera dévoilé lors d'un CSE extraordinaire à Florange le mardi 6 septembre. Mais la CGT affiche d'ores et déjà son opposition. "Ce n'est pas aux salariés de payer une situation économique et industrielle qu'ils ne maitrisent pas" affirme Lionel Burriello, secrétaire général du syndicat pour l'usine de Florange. Parmi les premières revendications : le paiement à 100% du chômage partiel par l'entreprise (contre 70% actuellement). "Au vu des résultats de l'an dernier et du début d'année, ils (la direction) ont largement de quoi compenser les salaires", d'autant plus dans un contexte général de baisse du pouvoir d'achat.

Les salariés n'ont pas à payer les pots cassés - Lionnel Burriello, CGT

Autre inquiétude : l'avenir des salariés intérimaires, généralement premiers concernés par les conséquences des baisses de production. "Il y a des lignes qui tournent actuellement avec des intérimaires qui sont sur des emplois stratégique" poursuit Lionel Burriello qui anticipe le redémarrage des activités. "On se doit de les garder avant qu'ils aillent dans d'autres entreprises où d'autres activités. Quand la conjoncture permettra de redémarrer, qu'on ne se retrouve pas avec des effectifs étriqués et sans compétences."