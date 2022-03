ArcelorMittal annonce un investissement de 300 millions pour son usine de Mardyck

Cette unité produira de l'acier pour les moteurs électriques et hybrides

ArcelorMittal investit 300 millions d'euros sur son usine de Mardyck. Le groupe sidérurgique poursuit le "verdissement" de son activité. Il va créer sur son site du dunkerquois une unité de production d'acier destinés aux moteurs de véhicules électriques et hybrides. Elle devrait démarrer son activité en 2024 et permettre la création de 100 emplois directs. Sa capacité sera de 200.000 tonnes d'acier par an.

Avec cette nouvelle unité, tous les aciers électriques du groupe seront produits en France.

C'est un pas de plus vers la mobilité électrique dans le dunkerquois, qui s'apprête aussi à accueillir en 2025 une gigafactory. Cette usine produira des batteries pour le compte de Renault, notamment, avec 1.200 emplois à la clé.