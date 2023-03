ArcelorMittal Dunkerque : le Haut-fourneau 4 à l'arrêt après un incendie

"C'est un soulagement, il n'y a pas de blessé, il faut d'abord saluer ça". Quelques heures après l**'incendie qui a touché le Haut-fourneau 4 du site dunkerquois d'ArcelorMittal**, ce jeudi 30 mars vers 14h39, les syndicats se disent soulagés qu'il n'y ait aucune victime. Dès le départ du feu, une trentaine de personnes ont rapidement été évacuées par les pompiers selon une source syndicale.

Le bilan matériel, en revanche, est bien plus lourd : "Le feu est parti au niveau du plancher du Haut-fourneau 4, explique la direction de l'usine sidérurgique. Il a été rapidement maîtrisé, en une heure environ, mais pour l'instant le HF4 est à l'arrêt et on ne sait pas encore dire quand il va être remis en fonctionnement."

"Le HF4 ne va pas redémarrer demain"

"Il ne va clairement pas redémarrer demain prévoit déjà un syndicaliste. Même si les pompiers du site, et les pompiers de Mardyck qui sont venus en renfort ont réagi très vite*, il y a de gros dégâts. Par exemple, tous les câbles ont brûlés et il va falloir des travaux de réparation dans les prochains jours** avant de retrouver une situation normale.*" En attendant, le Haut-fourneau 4 a été sécurisé et ne présente pas de danger selon les syndicats.

La direction explique qu'une enquête est en cours pour comprendre l'origine du feu. Selon une source syndicale, il ne s'agirait pas d'une erreur humaine mais d'un problème technique selon les observations du premier diagnostic.

Le site d'ArcelorMittal à Dunkerque emploie actuellement 3 300 personnes en CDI, et environ 800 intérimaires et CDD en plus. L'autre Haut-fourneau en circulation sur le site, le HF3, continue à tourner normalement ce jeudi.