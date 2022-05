ArcelorMittal va recruter plus de 500 personnes sur les sites de Dunkerque, Mardyck et Desvres

D'ici la fin de l'année, ArcelorMittal prévoit de recruter plus de 500 personnes sur les sites de Dunkerque, Mardyck et Desvres. L'usine de sidérurgie souhaite se relancer économiquement et assurer sa décarbonation. En février dernier, le premier ministre Jean Castex a annoncé à cet effet une enveloppe d'1,7 milliard d'investissements pour l'usine de sidérurgie.

D'ici 2030, deux des trois hauts-fourneaux seront remplacés par des unités capables de fonctionner à partir d'hydrogène et l'acier recyclé sera davantage utilisé. L'objectif est de réduire les émissions de CO2 de l'usine de 35 % d'ici 8 ans. Pour accompagner cette mutation, des salariés de niveau BAC à BAC + 5 doivent être recrutés.

Alternance, CDD et CDI

180 contrats en alternance et 350 embauches CDD et CDI sont à pouvoir et une nouvelle ligne de production va ouvrir à Mardyck. ArcelorMittal se trouve face à un défi car le secteur de l'industrie est depuis quelques années boudé par les jeunes et peine à trouver des candidats.

"On a des difficultés à recruter depuis deux ou trois ans, depuis le covid, je ne sais pas si c'est lié, indique Thierry Flamand, directeur technique d'ArcelorMittal France Nord. On a un panel de métiers très différents comme la maintenance, la qualité, l'exploitation et d'autres et c'est une richesse qu'on doit s'atteler sans doute à mieux présenter."

"On souffre d'une image négative"

"Ici ce n'est pas Zola, on est loin d'être dans Germinal", ironise un dirigeant. Depuis des années, le site se mécanise, "aujourd'hui, personne ne doit porter une charge de 15 ou 20 kilos. Les salariés ne font pas d'efforts physiques", indique Christophe Leroy, manager des ateliers mécaniques. On souffre d'une image négative alors qu'on est loin d'imaginer qu'on est dans la sidérurgie quand on regarde nos équipements."

Deux associations accompagnent notamment l'usine depuis quelques années pour recruter des femmes. "Elles s'orientent d'elles-mêmes assez tôt dans leurs formations vers des métiers qui ne sont pas industriels, constate Isabelle Bourgeois-Potel, cheffe du recrutement et des gestions de carrière chez ArcelorMittal. Nous intervenons dans les collèges et lycées pour montrer que l'industrie est ouverte aux femmes."