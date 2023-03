Ardèche : c'est "la fête du slip" à Annonay !

Quand le gérant du bistrot local food "Juste à côté" est venu voir Françoise Giroud, secrétaire générale du Secours Populaire à Annonay pour lui annoncer qu'il organisait "la fête du slip", elle était étonnée : "nous étions cinq mamies là...on a ri! "La fête du slip", on ne connaissait pas. Il nous a expliqué, et nous avons été tout de suite d'accord avec cette collecte".

"La fête du slip" a été initiée dans le Nord de la France, dans la région lilloise, par l'association Le Car Podium . Le concept : une collecte de sous-vêtements pour les personnes dans le besoin. Effectivement, dans les vestiaires du Secours Populaire, les boîtes de culottes, slips, caleçons ne pèsent pas lourd : "regardez, il n'y a pas grand chose" constate Françoise Giroud à Annonay, "on en manque. Les soutiens-gorges, on nous en donne, ça va encore. Mais les slips et les culottes, pour des questions d'hygiène, on préfère du neuf ou du très peu porté. Donc on recueille peu de dons."

Les boîtes à sous-vêtements ne sont pas bien fournies dans le vestiaire du Secours Populaire à Annonay (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Culottes et slips pour assister au concert

Le concept de la "fête du slip" est simple : "il y a des boîtes de collecte de sous-vêtements chez des partenaires" explique Jérôme Duparc, le gérant du "Juste à côté", le bistrot organisateur, "et puis un soir d'apothéose, de "fête du slip" avec un concert. Pour y assister, en guise de droit d'entrée, il faut apporter des sous-vêtements neufs". Les initiateurs du projet dans le Nord sont des copains de Jérôme Duparc, mais au-delà, l'idée lui a tout de suite parlé : "il y a quasiment quelque chose de philosophique à se dire que ce qui est proche du corps est important, et le respect de soi est un des éléments qui aide à vivre en société, et qu'on a tous besoin en ce moment de se respecter soi pour respecter les autres et faire bouger les choses autour de nous."

Les boîtes de collecte sont d'ores et déjà présentes au sein du bistrot "Juste à côté", la Biocoop d'Annonay, Ekibio et "Le mouton à 3 pattes". Le concert lui est prévu ce samedi 25 mars à partir de 19h au bistrot. C'est le trio "copié-décalé" Bonjour Madame qui se produit.

Pour cette première édition, tous les dons collectés à "la fête du slip" seront reversés au Secours Populaire et au CADA, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à Annonay. Ils ont surtout besoin de culottes/slips pour femmes et enfants. Jérôme Duparc espère que l'initiative essaimera partout en Ardèche et au-delà.