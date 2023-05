Ardèche : des mannequins pendus à un pont, les travailleurs sociaux expriment leur colère

Des mannequins ont été pendus ce mardi 23 mai au matin, sous le viaduc d'Alissas, en Ardèche. À côté, une banderole est déployée : "mise à mort du social en Ardèche". Les travailleurs sociaux se mobilisent partout en France, et donc en Ardèche. Une journée choisie pour cause de négociations patronales pour les structures privées dans ce secteur. Les travailleurs sociaux jugent que leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader face à un public de plus en plus précarisé. Il y a de plus en plus de mal être au travail, "il suffit de demander à la médecine du travail pour voir qu'on a de plus en plus d'arrêts maladie", regrette Carlo, éducateur spécialisé dans le secteur d'Aubenas.

