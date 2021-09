Ardèche : deux maisons d’accueil pour personnes agées ferment leurs portes

Deux maisons d’accueil pour personnes âgées (MAPA) vont fermer dans le nord Ardèche, à Vocance et Villevocance, le 31 décembre prochain. C'est Annonay Rhône Agglo qui a pris cette décision, parce qu'il n'y a plus assez de monde dans ces établissements. La fermeture divise.

Les deux Maisons d'accueil pour personnes âgées de Vocance et Villevocance, dans le nord Ardèche fermeront leurs portes en fin d'année, le 31 décembre prochain. Les résidents, leurs familles et le personnel soignant qui y travaille en ont été officiellement informés jeudi 9 septembre.

C'est le Centre intercommunal de l'action sociale (CIAS) d'Annonay Rhône Agglo qui finance les établissements. Les deux MAPA, qui peuvent accueillir 10 personnes chacune, ne seraient plus rentables : elles n'attirent pas assez de nouveaux résidents et une partie des habitants actuels va bientôt devoir quitter la résidence pour aller en Ehpad. Sylvette David, vice-présidente de l'agglo en charge des personnes âgées et des solidarités a fait le compte : "A Villevocance, il y a 10 résidents dont la moitié va aller en Ehpad, à Vocance ils sont 8, dont un qui va partir en Ehpad, suivi de 3 autres très prochainement."

"_Aujourd'hui les personnes qui résident dans ces établissements n'ont pas le degré d'autonomie correspondant_. Ça a été évoqué régulièrement à l'agglo, les résidents ont été prévenus, les agent aussi, on ne reviendra pas dessus", continue Sylvette David.

La décision ne passe pas du tout auprès de Virginie Ferrand, maire de Vocance : "Je suis scandalisée, abasourdie. Le nerf de la guerre c'est l'argent, et en tant qu'élue locale, je suis attachée à veiller à l'argent public, mais s'il y a des efforts de la collectivité à faire, je préfère que ça ne soit pas sur nos ainés. Un des devoirs de la collectivité c'est de les accompagner le plus longtemps possible", déclare-t-elle. Elle a le sentiment d'avoir été mise devant le fait accompli et assure ne pas avoir eu vent du projet de fermeture à l'avance.

Une quinzaine d'agents sur les deux sites

"C'est aussi un déchirement pour les familles c'est des gens qui ont vécu toute leur vie à Vocance, qui entretiennent des liens avec les enfants de l'école, avec la population qui vient leur rendre visite. S'ils sont emmenés dans des structures lointaines, les gens ne pourront plus rendre visite, ils vont forcément perdre ce lien et je le déplore", continue-t-elle.

Les syndicats, eux, s'inquiètent également du sort du personnel qui travaille dans ces structures : "_Il y a une quinzaine d'agents sur l'ensemble_, parmi eux, une dizaine de titulaires, qui seront replacés dans des MAPA ou Ehpad sur l'agglo. Les autres sont des contractuels, il n'y a aucune certitude qu'on les reprenne sur un autre site", déplore Raphaël Foïs, secrétaire général de la CGT des agents territoriaux d'Annonay.

L'agglo assure de sont côté que les agents seront replacés. La CGT et la maire de Vocance, Virginie Ferrand, assurent de leur côté qu'ils resteront mobilisés pour essayer d'éviter cette fermeture.