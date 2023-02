Ardèche : en vacances sans ma voiture

Et si on laissait sa voiture au garage ? C'est la proposition de l'agence de développement touristique d'Ardèche (ADT) qui propose en 2023 son premier séjour sans sa voiture en Ardèche. L'ADT n'est pas une agence de voyage, elle ne prévoit donc pas les hébergements que vous devez rechercher vous-même.

Elle a en revanche concocté un périple à partir de la gare de Valence TGV. Là vous empruntez des vélos ou un bus pour vous rendre à Tournon. A partir de Tournon vous prenez le train du Vivarais, direction Lamastre, le terminus. Vous reprenez vos vélos que vous avez emportés avec vous dans le train et vous descendez la Dolce Via jusqu'à la Voulte. Puis vous rejoignez toujours en vélo votre point de départ. L'ADT souhaite mettre au point une dizaine de parcours au cours de cette année.

Une demande en augmentation

Et la demande existe. Il peut s'agir d'étudiants qui n'ont ni le permis, ni de voiture. Mais de plus en plus de familles urbaines ont fait le choix de ne pas avoir de voiture. Ces familles viennent des grandes villes régionales comme Lyon ou Grenoble.

L'office du tourisme Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc réfléchit très sérieusement à la question. Ces séjours peuvent s'organiser depuis les deux gares TGV qui desservent le Sud Drôme ou le Sud Ardèche, Valence et Avignon. De plus, trois communautés de communes (Gorges de l'Ardèche, DRAGA et Drôme Sud Provence) vont lancer une étude pour réfléchir au moyen de transport en commun possible depuis la gare de Pierrelatte vers les arrière-pays.