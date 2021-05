Ardèche : grève chez MP Hygiène pour une hausse des salaires

Les salariés de MP Hygiène sont en grève depuis ce vendredi. Ils se sont installés devant le siège dans la zone d'activités de Davézieux. Les négociations annuelles obligatoires en cours, n'ont débouché sur aucun accord avec la direction. Les syndicats réclament 3 % d'augmentation des salaires alors que la direction propose de son côté 0,3 %. L'entreprise qui compte quatre sites entre la Drôme et l'Ardèche est spécialisée dans les produits de nettoyage et elle a tourné à plein régime pendant la crise du Covid en produisant du savon et du gel hydroalcoolique.

MP Hygiène emploie environ 250 salariés à Davézieux, Annonay et Saint-Rambert-d'Albon. Les salariés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils seront devant les grilles de l'entreprise à Davézieux lundi 24 mai.