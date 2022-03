Ardèche : il ferme sa station service de Viviers face à la flambée des prix des carburants

Stéphane Sabadel a décidé de ne plus commander de carburants depuis une semaine face à la flambée des prix. Le géant d'une concession automobile à Viviers (Ardèche) explique sa "honte" d'afficher le litre de gasoil à plus de deux euros.

Une toute petite étiquette blanche est collée sur l'unique pompe à essence de la concession automobile de Stéphane Sabadel à l'entrée de Viviers. Le gérant est volontairement à sec depuis le lundi 7 mars. Il ne passe plus aucune commande auprès de ses fournisseurs : "on aurait dû afficher 2 euros 30 le litre de gasoil. C'est anormal". Le patron assume ce choix et espère que d'autres indépendants prendront la même décision. "Les grandes surfaces affiches un prix bas pour attirer la clientèle. Si j'affiche un tel prix, les gens vont penser que tout ce que je vends est cher", explique Stéphane Sabadel.

Le patron ne s'en cache pas. Son unique pompe ne lui rapporte rien, "de quoi rembourser les frais d'entretien", précise-t-il. Malgré le dépassement de la barre des deux euros le litre ces derniers jours, Stéphane Sabadel ne compte pas fermer la station. "C'est un lien social. Ici certains ne payent qu'en liquide et on en profiter pour parler de leur voiture ou d'autre chose", ajoute-t-il.

Une étiquette sur la pompe de Stéphane Sabadel à Viviers (Ardèche) © Radio France - Romain Berchet

Le sentiment d'une vague de taxes

Au fond de son atelier, Stéphane Sabadel scrute de près le cours de la bourse sur son téléphone. "Le prix du baril de pétrole est à 108.28 dollars ce qui fait 98.60 euros. C'est le prix pour 150 litres donc cela signifie donc le prix au litre est à 0,62 centimes", détaille le gérant. Il pointe du doigt les nombreuses taxes comme l'unique responsable de la flambée des prix : "ce n'est pas normal que les clients payent davantage de taxes que de produit".

À la place de station de carburants, nous allons mettre station de taxes - Stéphane Sabadel

Le patron de la petite station ardéchoise appellera de nouveau ses fournisseurs lorsque le prix du litre de gasoil repassera durablement sous les deux euros.