Ardèche : Iveco Bus décroche un nouveau contrat avec la RATP

L'usine d'Annonay va fabriquer jusqu'à 200 bus "Urbanway Natural Power" d'ici 2021 pour la régie des transports parisiens. Ce contrat offre de belles perspectives car la RATP a entrepris de renouveler l'ensemble de sa flotte pour des véhicules moins polluants.

"La RATP et IVECO BUS engagent une nouvelle étape de leur relation historique". C'est en ces termes que le constructeur officialise la nouvelle dans un communiqué diffusé ce mercredi. Iveco remporte un des lots de l'appel d'offres de la régie des transports parisiens engagée dans le renouvellement de sa flotte pour des véhicules moins polluants. L'usine d'Annonay en Ardèche va fournir jusqu'à 200 autobus à la RATP d'ici 2021. Ce seront des "Urbanway Natural Power" qui fonctionnent au gaz naturel comprimé ou au biométhane.

Un bus certifié "Origine France Garantie"

Ce n'est pas la première commande de ces autobus qui n'émettent quasiment aucune particule et qui sont produits en Ardèche depuis deux ans. Nantes par exemple en avait déjà commandé 80. C'est en revanche le signe de la normalisation des relations entre le constructeur et la régie parisienne. La RATP n'avait plus signé de nouveau marché avec Iveco Bus depuis 2014. Depuis, le PDG d'Iveco Pierre Lahutte s'était plaint des transporteurs qui ne privilégiaient pas l'"Origine France Garantie".

Selon les données d'Iveco, le site de production d'Annonay -premier employeur privé d'Ardèche- emploie 1400 salariés.