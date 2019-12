Ardèche : l'usine STS composites de Félines est sauvée

La mobilisation des salariés de STS composites en Ardèche a payé.Après deux jours de grève et un mouvement très suivi par le personnel, la direction a décidé de retirer son plan social et de ne pas délocaliser le site de Félines dans la Sarthe comme cela était prévu.

Felines, France

C'est le soulagement pour les 88 salariés de Félines dans le nord Ardèche.

L'usine STS composites de Félines dans le nord Ardèche ne fermera pas. Les salariés en grève illimitée depuis ce mercredi ont obtenu gain de cause. La direction s'est engagée à retirer son plan social et la délocalisation du site dans la Sarthe comme cela était prévu pour l'été prochain. C'est un soulagement pour les 88 salariés de Félines qui étaient menacés. Le travail doit reprendre ce vendredi. STS composites , usine de fabrication d'équipements automobiles et poids-lourds , emploie 640 personnes au total en Ardèche dont 540 à Saint-Désirat et donc près de 90 à Félines.

Un accord doit être signé ce vendredi entre les syndicats et la direction pour officialiser cette décision. Depuis ce mercredi l'usine STS composites était à l'arrêt à Félines mais aussi à Saint-Désirat.