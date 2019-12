Ardèche : l'usine STS composites de Félines va fermer l'été prochain

Felines, France

Un nouveau coup dur pour l'emploi dans le nord-Ardèche.

L'usine STS composites , ex Plastic Omnium , va fermer son site de Félines d'ici l'été prochain. La direction l'a annoncé en début de semaine. 88 salariés sont menacés par cette fermeture. STS composites spécialisé dans la fabrication d'équipements pour automobiles et poids-lourds emploie 640 personnes au total en Ardèche : 540 à Saint-Désirat , 11 à Andance et donc près de 90 à Félines où l'inquiétude est grande aujourd'hui pour le personnel.

Lors du CSE qui s'est tenu ce lundi , les représentants du personnel ont appris que la production de Félines allait être délocalisée dans la Sarthe.Une partie des 88 salariés pourrait être reclassée à Saint-Désirat mais les syndicats redoutent des licenciements car il n'y aura pas disent-ils de la place pour tout le monde sur ce site qui emploie déjà 540 personnes.

Le personnel de Félines a débrayé lundi et mardi et de nouvelles actions sont prévues dans les prochains jours pour protester contre cette fermeture d'usine.