Ardèche : la centrale nucléaire de Cruas doit vérifier rapidement des soudures suspectes

La fissure repérée sur la centrale de Penly l'a été sur la tuyauterie d'un circuit de sécurité qui permet d'inonder le réacteur pour le refroidir en cas d'accident. Une soudure a fait l'objet de réparations au moment de la construction de la centrale en 1980, et visiblement ces réparations peuvent être sources de corrosion sous contrainte.

320 soudures à vérifier au total en France

EDF se doit donc désormais de contrôler ces soudures réparées. Il y en a 320 au total sur le parc nucléaire français, et 69 doivent être vérifiées plus rapidement que les autres (EDF se fixe pour objectif d'en contrôler 92% d'ici la fin de l'année). Elles sont considérées comme plus sensibles parce qu'elles ont été réparées plusieurs fois, au moins deux fois. C'est le cas à Cruas confirme l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

A la centrale de Cruas, EDF indique que les contrôles se font quand les réacteurs sont arrêtés pour maintenance, pas de modification de planning prévue à ce stade. A Tricastin, il y a des soudures réparées aussi mais pas parmi les plus sensibles. Là non plus, pas de modification dans le planning des arrêts pour maintenance d'après EDF.