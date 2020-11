Ardèche : la cimenterie Calcia de Cruas va fermer, 66 emplois menacés

C'est un site connu de tous ceux qui empruntent la départementale 86 régulièrement recouverte à cet endroit de poudre blanche. Et pour cause, la cimenterie de Cruas est spécialisée dans la production de ciment blanc. L'exploitation de la carrière a démarré à cet endroit il y a plus d'un siècle et demi. C'est dire à quel point cette activité fait partie de l'histoire de Cruas. Une histoire qui risque de s'arrêter définitivement.

Le résultat du site est "structurellement négatif"

Le groupe allemand qui possède Calcia Ciments a présenté ce mercredi en CSEC son plan de réorganisation qui prévoit notamment l'arrêt de l'activité de production de ciment blanc du site de Cruas, "dont le résultat est structurellement négatif" selon le communiqué du groupe. Le site serait transformé en "un terminal cimentier automatisé pour la distribution de ciment blanc". Au total, ce plan prévoit la suppression de 162 postes et la création de 20 autres, indique le cimentier dans un communiqué.

Quel avenir pour les 66 salariés du site ?

Cette annonce est un coup de massue pour les 66 salariés du site ardéchois. Ils ont déjà subi un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, qui a entraîné la suppression d'une trentaine de postes il y a 3 ans. Mais l'usine de Cruas était la seule du groupe à produire du ciment blanc. Les salariés ne s'attendaient donc pas à voir disparaître purement et simplement l'activité, remplacée par des livraisons de ciment blanc venu d'ailleurs. Combien d'emplois pourraient-être préservés pour ce "terminal automatisé" ? Quel est le calendrier de la fermeture ? Les négociations officielles devraient démarrer début décembre. Pour l'instant, les salariés ardéchois n'ont aucune information sur leur avenir.