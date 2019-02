Ardèche : le député François Ruffin a présenté son film sur les gilets jaunes à Saint-Julien-du-Serre

Saint-Julien-du-Serre, France

Près de 450 personnes, vêtues d'un gilet jaune ou pas d'aillleurs, sont venues ce dimanche en fin de matinée à Saint-Julien-du-Serre, 780 habitants, pour visionner le nouveau documentaire de François Ruffin, "J'veux du soleil". Dans son film, le député la France Insoumise a donné la parole aux manifestants en gilets jaunes rencontrés sur différents ronds points de France, au cours d'un voyage de huit jours au mois de décembre qui l'avait d'ailleurs mené en Drôme et en Ardèche.

La maison polyvalente pouvant accueillir au mieux 120 spectateurs, il a fallu improviser face à l'affluence plus importante que prévue. Le documentaire a ainsi été projeté plusieurs fois de suite, pendant que François Ruffin échangeait à l'extérieur avec les personnes présentes.

François Ruffin est resté jusqu'en milieu d'après-midi ce dimanche à Saint-Julien-du-Serre pour présenter son documentaire "J'veux du soleil" © Radio France - Damien Triomphe

Le député a livré sa vision de la mobilisation : "je dis que le mouvement général, c'est le passage d'une honte privée à une colère publique" estime-t-il, "ces personnes, ça fait 20 ans que je les rencontre, ça fait 20 ans que, dans le silence de leurs appartements, ils disent à demi-mot qu'ils ont du mal à nourrir leurs enfants, qu'ils se sacrifient pour eux, qu'ils ne peuvent pas leur faire faire du foot, parce que l'équipement est trop coûteux, et tout ça vécu avec honte". Et d'ajouter :"Là, c'est ce moment où toutes ces hontes privées sont jetées sur un rond-point !"

Le film "J'veux du soleil" sortira officiellement le 3 avril. Le montage doit encore être modifié, a expliqué François Ruffin aux spectateurs de Saint-Julien-du-Serre.

Pourquoi à Saint-Julien-du-Serre ?

François Ruffin en plaisante lui-même : Saint-Julien-du-Serre, "ça ne parait pas comme le haut lieu des rencontres cinématographiques." En fait, le député explique venir souvent en vacances en Ardèche, à Saint-Julien ou à Jaujac, "'j'ai un copain qui est d'ici, on a rencontré ses voisins qui ont revêtu le gilet jaune, tout simplement. Et ça nous a conduit ensuite à une rencontre avec le maire de St Julien." Le maire, c'est Alain Lacoste, qui ne cache pas son soutien au mouvement des gilets jaunes, à qui il prête régulièrement la salle polyvalente du village afin qu'ils puissent organiser leurs réunions. Et qui se félicitait ce dimanche de ce "grand succès."