Ardèche : le laboratoire Tétra Médical a-t-il intoxiqué ses salariés ?

L'entreprise Tetra Médical fabriquait "des dispositifs médicaux à usage unique et des produits de soins et de bien-être". À Annonay, l'activité principale c'était la stérilisation par l’oxyde d’éthylène de dispositifs médicaux à usage unique (compresses, kits chirurgicaux, etc.). Aujourd'hui, les salariés s'interrogent après avoir été exposés à ce gaz classée « cancérogène, mutagène et reprotoxique ».

Les témoignages d'anciens salariés du laboratoire Tetra Médical se sont succédés lors d'une réunion qui les a réunis ce vendredi 3 février 2023 à Roiffieux en Ardèche. Près d'un an après la liquidation judiciaire de Tétra Médical et ses deux sites à Annonay et à Saint-Cyr-en-Val, les anciens salariés ont rencontré un avocat. Ils espèrent faire reconnaitre leur préjudice.

Selon les salariés, au mois de février 2022, quelques semaines avant la liquidation judiciaire du laboratoire , des prélèvements sanguins ont été réalisés sur dix-neuf employés. Les résultats montreraient des niveaux préoccupants de contamination par l’oxyde d’éthylène. Alain, habitant de Roiffieux travaillait à la stérilisation durant 30 ans : "je faisais partie des personnes ayant fait la prise de sang. Normalement il ne faut pas dépasser le taux de 60 , mon taux était de 1547 !"

Des mesures de sécurité à la contamination insuffisantes selon les ex-employés

Les anciens employés soulèvent le manque de mesures de protection par rapport à la contamination par l’oxyde d’éthylène. "Je me souviens, nous avions des masques à gaz, la cartouche devait être changée tous les jours mais finalement elle n'était changée qu'une fois par semaine. Les six derniers mois avant la fermeture de Tétra, nous avions un détecteur et nous nous sommes aperçus que dans les couloirs, les taux d'exposition étaient de 15 à 17 ppm alors que la tolérance c'est 2 PPM" explique Alain.

Catherine habitante de Vernosc-lès-Annonay est rentrée en 1988 dans l'entreprise Tétra Médical. En 2003, elle développe un cancer de l'utérus puis en 2019 elle est atteinte d'un cancer du sein. Sa pathologie est alors reconnue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. "Plus tard le docteur m'a mis au courant des dix-neuf prises de sang qui avaient été réalisés. Il m'a alors précisé que les taux de présence d'oxydes d’éthylène étaient anormalement hauts." Cette agent de contrôle devait vérifier les cartons qui sortaient de la zone de stérilisation. "On nous répétait que ce gaz restait au sol et qu'il n'était pas dangereux pour nous" regrette Catherine.

Des femmes témoignent d’infécondité et d'anomalies graves chez des nouveau-nés

Lors de cette réunion, une jeune mère de famille a tenu à rencontrer l'avocat pour évoquer son cas. Elle aussi a fait la prise de sang du mois de février 2022 :" j'étais à 353,8. J'ai eu un bébé lorsque je travaillais encore à Tétra. Il a eu des petits problèmes. En discutant avec d'autres mamans, nous nous sommes aperçues que leurs enfants avaient aussi des difficultés similaires. Certains nouveau-nés ont des problèmes mentaux, physiques parfois liés aux chromosomes".

L’UL CGT d’Annonay et l’association Henri Pézerat demandent qu’un protocole spécial de suivi soit élaboré et souhaite que soit réalisée une reconstitution soigneuse du parcours professionnel de chacune et des postes de travail occupés, ainsi qu’un historique des problèmes de santé personnels et familiaux.

Des actions bientôt engagées devant le Conseil des prud'hommes

Maître François Lafforgue, avocat au Barreau de Paris, s'est rendu à Roiffieux pour rencontrer les salariés de Tetra Médical et Via Logistique d'Annonay. "Nous pensons que le risque est sérieux, c'est pourquoi nous avons décidé d'engager une action devant le Conseil des prud'hommes d'Annonay pour faire reconnaitre la faute de l'entreprise qui n'a manifestement pas protégé ses salariés et pour les faire indemniser du préjudice lié à l'anxiété par la survenance possible d'une maladie grave dans les années à venir".