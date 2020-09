La société Boralex renouvelle douze des quatorze éoliennes installées à Cham Longe sur les communes de Saint-Etienne-de-Lugdarès et Astet en Haute-Ardèche. Avec ses nouvelles machines, la production d'électricité va doubler.

Ardèche : le parc éolien de Cham Longe va produire deux fois plus d'électricité

Le chantier a débuté mi avril. Il se terminera courant novembre. En décembre, les douze nouvelles éoliennes seront raccordées au réseau.

Des éoliennes plus performantes

La puissance du parc éolien va passer de 22 à 36 mégawatt. L'implantation des éoliennes n'est pas modifiée mais les machines sont plus performantes. Le parc a été créé en 2005. Depuis la technologie a fait des progrès. L'efficacité des pâles a notamment progressé. Elles ont plus de prise au vent avec des technologies appliquées aux ailes d'avion.

Une pâle d'éoliennes au sol © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une partie de l'enveloppe de la génératrice au sol © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des éoliennes recyclées

Le renouvellement de ce parc éolien est parmi le plus important de France. C'est aussi la possibilité pour la société Boralex de montrer son savoir-faire en la matière. Les fondations de béton ont été dégagées du site et réutilisées sous forme de gravats. Les anciennes éoliennes ont été démontées. Elles seront remontées en Espagne sur un site plus propice à leur fonctionnement actuel.

Les dents des pâles permettent de réduire le bruit © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Pas de nuisances supplémentaires

Les nouvelles éoliennes sont replacées à l'endroit exact des anciennes. Elles sont plus hautes. 119 mètres au lieu de 100 mètres. Mais les nouvelles éoliennes sont équipées de petites dents sur les pâles qui permettent de réduire le bruit. Selon la société Boralex, le site classé Natura 2000 a été préservé et notamment les tourbières qui abritent une plante carnivore : la drosera.