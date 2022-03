Ardèche : le président du département veut remettre les bénéficiaires du RSA au travail

Alors qu'il présentait vendredi son premier budget, le président du département de l'Ardèche a annoncé la création d'une brigade de contrôle des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Selon Olivier Amrane, deux tiers des 7000 bénéficiaires ardéchois ne sont pas éloignés de l'emploi et pourraient rapidement retrouver un emploi ou une formation. La brigade de contrôle sera constituée de deux agents du département qui examineront sur pièce la réalité des déclarations des bénéficiaires qu'ils pourront croiser avec d'autres informations en provenance de l'administration fiscale par exemple.

"Il y a des bénéficiaires du RSA qui ne sont pas éloignés de l'emploi. S'ils refusent un emploi ou une formation, nous diminuerons leur allocation." - Olivier Amrane, président LR du département de l'Ardèche

Le président du conseil départemental veut même aller plus loin en réduisant l'allocation au titre du RSA si les bénéficiaires 'qui ne sont pas en situation de fragilité' refuse un emploi ou une formation. L'opposition socialiste dénonce une opération de communication.

"Il faudrait répertorier les 30% des personnes qui ont droit au RSA et qui ne le demandent pas" - Hervé Saulignac, conseiller départemental, président du groupe socialiste et apparenté

Le président du groupe socialiste et apparenté explique que les contrôles existent déjà et qu'ils sont effectués par la caisse d'allocations familiales (CAF) et la mutualité sociale agricole (MSA). Chaque année, le département de l'Ardèche verse 42 millions d'euros aux bénéficiaires du RSA. C'est 12% de son budget.