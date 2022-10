Ardèche : les associations d'aide à domicile au bord du gouffre

Les deux principales associations d'aide à domicile d'Ardèche voient arriver la fin de l'année avec des sueurs froides. Elles connaissent depuis un an un déficit structurel. L'ADMR (aide à domicile en milieu rural) et AAD (Ardèche aide à domicile) n'ont pas de revenus propres. Elles sont financées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et par le conseil départemental.

Une revalorisation des salaires pas entièrement financée

Il y a un an, les salaires des aides à domicile ont été revalorisés. Une revalorisation attendue depuis de nombreuses années par ces salariés qui en grande partie sont payés au SMIC. Cette revalorisation en Ardèche coûte trois millions par an. Or la CNSA donne un million et le département un million également. Reste à charge : un million.

Chaque heure travaillée creuse donc le déficit de ces associations qui emploient 1600 salariés et interviennent chez 12 000 bénéficiaires essentiellement des personnes âgées ou handicapées en Ardèche.

Un taux horaire plancher

Un déficit qui intervient dans une situation financière fragile. Le département fixe un taux horaire pour les bénéficiaires qui comprend le salaire des aides à domicile et les frais de fonctionnement de l'association. En Ardèche, le département accorde le prix plancher fixé au niveau national : 22 euros de l'heure. Or avec l'inflation et les revalorisations successives du SMIC, ce taux ne suffit plus à couvrir les frais. Par comparaison, ce taux horaire est de 25 euros dans le Drôme.

Un effort du département pour de nouveaux services

Le président du conseil départemental a annoncé lors du congrès des maires de l'Ardèche jeudi à Bourg-Saint-Andéol que le taux horaire allait augmenter de trois euros. La somme sera votée le 9 décembre prochain lors de l'examen du budget. Mais cette augmentation va servir à financer de nouveaux services à la personne et non résoudre le déficit structurel des associations.