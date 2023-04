Ardèche : "Monsieur Dussopt, venez en aide aux 238 licenciés de Conduent, on est sur votre circonscription"

Si les syndicats de Conduent en appellent au ministre Olivier Dussopt, c'est pour deux excellentes raisons. Il est ministre en charge du travail et Guilherand-Granges est dans la circonscription où il s'est fait réélire l'an passé. A l'heure du plus gros licenciement jamais vu en Ardèche (238 salariés), Olivier Dussopt est donc à leurs yeux le mieux placé pour appuyer leurs demandes auprès de leur employeur.

Faire appliquer le code du travail

D'autant que ces demandes n'ont rien d'exagéré. Ils veulent seulement que le code du travail soit respecté. La DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) demande à Conduent de mettre en place un congé de reclassement. Ce congé doit être financé par l'employeur contrairement au CSP (congé de sécurisation de l'emploi) qui, lui, est financé par l'Etat.

"Scandaleux" pour Pascal Souche représentant CFDT de Conduent qui souligne que, tout confondu, l'employeur a bénéficié d'au moins 7 millions d'euros d'aides publiques pour s'installer en Ardèche. "Et aujourd'hui Conduent refuse de payer alors qu'il devrait renvoyer un peu l'ascenseur". Les salariés et les syndicats "refusent que le financement de leurs licenciements reposent uniquement sur la population française". "C'est très bien que les entreprises bénéficient d'aides pour venir s'installer. Par contre, quand par lâcheté elles quittent le territoire français, il faut qu'elle en assument les conséquences" assène le syndicaliste.

Employeur voyou ?

Depuis la décision de la direction régionale du travail qui impose à Conduent de financer lui-même les licenciements par le biais du contrat de reclassement, les négociations sont au point mort. "Depuis une dizaine de jours, plus aucune information, aucune nouvelle" assure Pascal Souche. L'employeur ne se contenterait pas de faire la sourde oreille, il aurait des méthodes "d'employeur voyou". Selon l'intersyndicale, Conduent aurait menacé de couper toute aide financière en provenance du groupe si les syndicats insistent pour la mise en place de ce contrat de reclassement. "S'ils cessent tout soutien financier du groupe, ça va conduire à la liquidation de notre société" redoute Pascal Souche.

"Que le ministre tape du poing sur la table"

D'où l'appel lancé au ministre du travail afin qu'il pèse de tout son poids auprès des deux groupes concernés dans ce dossier. Conduent et Apple qui était le seul client du centre d'appel où travaillaient les 238 salariés et qui a mis fin plus tôt que prévu au contrat. "On aimerait que le ministre tape du poing sur la table auprès de ces grands groupes" détaille le syndicaliste. Il reprend : "Monsieur Dussopt, venez nous aider, venez en aide aux 238 ardéchois qui ont besoin de votre soutien". Pascal souche conclut : "Apple, c'est 149 milliards de dollars de revenus sur le dernier trimestre de 2022 et Conduent a fait 986 millions de dollars sur la même période. Devant ces chiffres faramineux, ils peuvent bien nous permettre d'avoir un contrat de reclassement sérieux"