Ardèche : Saint-Désirat cherche un commerçant

Vous cherchez le commerce de vos rêves ?

Charmant village de l'Ardèche à Saint-Désirat recherche un couple d'exploitants compétents, motivés et dynamiques pour son unique commerce multiservices (bar, petite restauration avec terrasse, tabac, presse, FDJ, épicerie, dépôt de pain, gaz). C'est la petite annonce de la mairie qui propose un local de 160m2 en plein cœur de la commune. Saint-Désirat est un village de 900 habitants avec plus de 50 entreprises de toute taille, un village fleuri avec une vingtaine d'associations, une école primaire d'une centaine d'élèves.

200.000 visiteurs par an

Saint-Désirat est une commune attractive avec son musée de l'alambic, la maison des vins, ses sentiers balisés, une vue panoramique sur la vallée du Rhône et de nombreuses animations tout au long de l'année. Lors de la reprise du fonds de commerce, la commune a repris du matériel pour l'activité épicerie à hauteur de 5.000 euros et elle a investi en matériel neuf pour la cuisine et le bar à hauteur de 17.000 euros.