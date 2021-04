Ardèche : Skipper logistique intègre le palmarès des entreprises "où il fait bon travailler"

Le PDG de Skipper groupe ne cache pas sa fierté d'intégrer le classement des Bestworkplaces 2021, le palmarès des entreprises où on est le mieux pour travailler en France. L'entreprise spécialisée dans les solutions logistiques et le transport pour les entreprises arrive en 25e position de la catégorie des entreprises comptant entre 50 et 250 salariés.

Une entreprise dans laquelle on peut progresser

Selon le cabinet conseil qui réalise le palmarès, "l’entreprise s’illustre en facilitant et accompagnant la mobilité interne, tout au long de la carrière des skippers". Et c'est bien le point fort de son entreprise pour Fabien Jouvet : "on a un programme de formation assez pointu pour faire évoluer nos équipes. Un préparateur de commandes peut devenir superviseur puis développeur de logiciels. Je suis d'autant plus fier que notre secteur de la logistique et du transport n'est pas bien représenté dans ce palmarès." Skipper fait travailler 250 salariés sur ses sept sites autour de Valence.

C'Pro toujours au top dans la Drôme

L'autre entreprise distinguée cette année est une habituée de ce palmarès. Il s'agit de C'Pro à Valence qui figure en 9e position dans la catégorie de 250 à 1000 salariés. L'entreprise drômoise est toujours un lieu où il fait bon travailler grâce à la "forte intégration et valorisation de ses collaborateurs, en organisant des événements tout au long de l'année pour resserrer les liens entre les équipes" écrit le cabinet Great Place to Work.