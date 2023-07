Ardèche : un contrat à 1 milliard de dollars pour Conduent business solutions

"C'est du jamais vu dans l'histoire de l'entreprise", Mathias Serre, directeur commercial chez Conduent, n'est pas peu fier d'évoquer ce contrat signé avec l'état de Victoria pour une durée de 15 ans. La société ardéchoise va équiper cette région de l'Australie de distributeurs de tickets pour les transports publics après deux ans de mise en place. A cette occasion, cent postes vont être créés, en Australie mais aussi en France.

Un savoir-faire made in Ardèche

C'est à Guilherand-Granges que son conçus et imaginés les équipements de Conduent, avec l'aide de plusieurs sous-traitants installés à Portes-les-Valence ou encore à Besançon. 488 salariés dont 73% de cadres et notamment d'ingénieurs travaillent en Ardèche et 75% des achats effectués par l'entreprise sont réalisés avec des entreprises françaises. L'an dernier, Conduent business solutions a réalisé un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros, un résultat qui sera en hausse pour cette année 2024 car la société connaît une croissance régulière depuis plusieurs années.