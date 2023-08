Ardèche : une grève pour les salaires à l'usine STS Composites de Saint-Désirat

Les ouvriers de l'équipementier automobile STS Composites à Saint-Désirat en Ardèche réclament 3% d'augmentation de salaires pour faire face à l'inflation. Après plusieurs sollicitations depuis le mois de juin, les syndicats CFDT et CGT ont été reçus ce lundi par la direction mais les négociations ont échoué explique Hervé Di Franco, délégué CFDT : "la direction nous a proposé une prime Macron de 300 euros, ce qui correspondrait selon elle à 3% d'augmentation sur 6 mois pour un ouvrier. Mais ce n'est pas ce qu'on demande. On veut une augmentation de salaire pérenne, pas une prime "one shot". On a demandé à la direction si elle pouvait s'engager alors pour une augmentation en début d'année 2024, autour de 5% pour coller à l'inflation. Elle n'a pas souhaité s'engager. Donc nous, on a décidé d'entamer une grève illimitée."

Selon la CFDT, sur l'ensemble des 3/8, plus de 450 salariés sont grévistes : "la grande majorité des ateliers sont arrêtés ou quasiment arrêtés" souligne Hervé Di Franco, "les salariés sont pour l'instant motivés. Comme on travaille à flux tendu avec nos clients, la direction sera bien obligée de se mettre à la table des discussions."