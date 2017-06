Ardèche : vers une ouverture des grandes surfaces le dimanche ?

Réunion, ce mercredi, à la Préfecture de l'Ardèche, concernant l'ouverture des supermarchés le dimanche. La Fédération du commerce et de la distribution qui représente Auchan et Carrefour demande l'ouverture jusqu'à 13h le dimanche, toute l'année. Des patrons indépendants ardéchois s'y opposent.

La FCD demande l'abrogation de l'arrêté de 1996

Ce mercredi, à 9h, se tient une réunion très importante à la Préfecture de l'Ardèche à Privas concernent l'ouverture des moyennes et grandes surfaces le dimanche dans le département.

La Fédération du commerce et de la distribution demande à pouvoir ouvrir ses grandes surfaces comme Auchan et Carrefour le dimanche jusqu'à 13 h, toute l'année. "L'ouverture du dimanche matin c'est un meilleur service de disponibilité pour les clients et c'est créateur d'emplois" explique Virginie Grimault, directrice de l'action territoriale à la FCD.

"L'ouverture le dimanche, c'est la liberté d'entreprendre et c'est bon pour l'emploi"

La FCD souhaite donc faire abroger l'arrêté préfectoral qui date de juin 1996, pris suite à des négociations entre les organisations patronales et syndicales du secteur. "Nous ne souhaitons pas imposer l'ouverture à tous, seulement avoir le choix d'ouvrir ou non le dimanche" insiste Virginie Grimault.

Une exception en Ardèche

Depuis cet arrêté préfectoral de 1996, les supermarchés en Ardèche n'ont le droit d'ouvrir le dimanche que pendant la période estivale, ainsi que lors des trois derniers dimanches de décembre. "C'est une situation exceptionnelle qui existe encore dans une vingtaine de départements" explique la FCD.

"C'est un équilibre qui a été trouvé et tout le monde, patrons et salariés en sont très contents de cet arrêté et ce sont des gens qui ne sont même pas sur le terrain en Ardèche qui veulent le faire abroger" explique Dominique Mary, PDG de Damarith qui possède l'Intermarché de Vernoux-en-Vivarais. Il y a 21 ans, il avait créé le Syndicat pour la protection du repos dominical en Ardèche, qu'il remet sur le devant de la scène aujourd'hui, puisque cet arrêté préfectoral est menacé.

Dominique Mary a lancé une pétition sur internet contre cette ouverture des supermarchés le dimanche, elle a recueillie près de 650 signatures.

Des patrons indépendants sont contre l'ouverture le dimanche

Pour Dominique Mary, "l'ouverture le dimanche c'est plus de contraintes pour les commerces indépendants que d'avantages". "Nous n"avons pas tous les mêmes moyens que ces grandes enseignes pour faire travailler les salariés le dimanche".

"Si l'arrêté est abrogé, si Auchan et Carrefour ouvrent tous les dimanches, les indépendants seront obligés de suivre pour ne pas perdre la clientèle"

Dominique Mary qui soulignent également des conséquences très néfastes, selon lui, pour les petits commerces du centre-ville, comme les épiceries, les boulangeries. "Si dans chaque village, la grande surface se met à ouvrir le dimanche il y a aura un impact sur les petits commerces locaux, traditionnels".

"L'Ardèche fait figure d'exception et bien c'est une fierté, c'est l'art de vivre en Ardèche et nous ne voulons pas que ça change, pour travailler le dimanche"

C'est à la Préfecture de l'Ardèche de décider d'abroger ou non cet arrêté de 1996 et donc de décider si les supermarchés de plus de 200 mètres carrés sont autorisés ou non à ouvrir le dimanche matin tout au long de l'année dans le département.