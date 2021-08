Ardennes : des bars et restaurants pourraient échapper au pass sanitaire

Dans les Ardennes, des bars et des restaurants pourraient finalement échapper à l'obligation de contrôler le pass sanitaire des clients. Des discussions entre l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et la préfecture des Ardennes sont en cours.

Depuis ce lundi 9 août, les bars et restaurants doivent contrôler la validité du pass sanitaire de leurs clients, y compris en terrasse. Mais au terme d'une semaine de rodage, certains établissements pourraient être exemptés de cette obligation dans les Ardennes.

La préfecture des Ardennes indique que des discussions sont en cours avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et que les arbitrages doivent être rendus ce vendredi.

Des exceptions à la règle

"On essaye en priorité de jouer le jeu du pass sanitaire qui permet de ne plus porter le masque. On regardera la situation des établissements au cas par cas et si on a pas de solution, en dernier recours, on pourra réutiliser les distanciations et les masques", explique Christian Vedelago, le secrétaire général de la préfecture des Ardennes.

Parmi les facteurs susceptibles de rendre impossible le contrôle des pass sanitaires : la taille de l'établissement, l'absence de matériel ou de réseau pour lire les QR Code... Pour ces établissements, ce sont le port du masque et les règles de distanciation qui s'appliqueront et seront contrôlés.

Appeler la police en cas de suspicion de fraude

La première semaine d'entrée en vigueur du pass sanitaire se veut pédagogique. Les échanges entre les services de l'Etat et les professionnels de la restauration doivent servir à répondre aux dernières questions sur la mise en oeuvre de cette nouveauté.

Doit-on, par exemple, demander son pass sanitaire à un habitué qui vient tous les jours ? "Oui", répond le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, Christian Vedelago. "Simplement, le troisième jour, on pourra simplement lui demander s'il l'a toujours, sans pour autant lui demander de le présenter".

Comment le gérant d'établissement peut être sûr que le pass sanitaire présenté est bien celui du client ? "Seules les forces de l'ordre ont le droit de procéder à un contrôle d'identité. L'établissement doit simplement faire un contrôle de concordance : s'il y a une discordance évidente entre le prénom ou la date de naissance figurant sur le pass sanitaire et la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez appeler la police ou la gendarmerie pour signaler la suspicion de fraude et ce sont eux qui viendront faire le contrôle", détaille Christian Vedelago.