C’est l’une des plus grosses pièces métalliques jamais fabriquées grâce à l’impression 3D. La première des 15 pièces qui formeront la turbine hydroélectrique du festival du Cabaret Vert est sortie de la fonderie AFS hier. Elle a été fabriquée grâce à des moules imprimés en 3D.

Ardennes : fonderie traditionnelle et impression 3D s’allient pour un projet hors norme

À Sedan, la fonderie AFS a coulé une pièce en fonte de 2,2 tonnes, le premier morceau d'une turbine hydroélectrique. Installée sur le site de la Macérienne à Charleville-Mézières, elle permettra au festival du Cabaret Vert de s'alimenter en énergies renouvelables.

Un outil : l'impression 3D

Particularité de cette opération : le moule. Il est imprimé en sable et en 3D. Ce serait même la première fois qu'une imprimante 3D permet de fabriquer une pièce métallique si imposante. 2,65 mètres de diamètre. 2,2 tonnes.

Moins coûteuse que la fabrication d'un moule métallique, l'impression 3D rend la production de pièces en petites séries rentable. Six fonderies ardennaises ont pris le virage en 2019. Elles ont fondé 3D Métal Industrie et ont investi dans un outil en commun, une imprimante 3D.

Un produit : la vis hydraulique

Parmi les débouchés, la vis hydraulique conçue par Helliogreen Technologies, une autre jeune pousse du paysage économique ardennais. Cette turbine a l'avantage de laisser le passage libre aux poissons et aux sédiments. Elle peut être installée sur de petits cours d'eau, dont le débit varie beaucoup.

La turbine sera installée à la Macérienne, à Charleville-Mézières - Helliogreen / Pixel 4D

La première vis hydraulique est installée à Saint-Amand-sur-Fion. D'un mètre de diamètre, elle a été coulée par la fonderie Vignon. Celle du Cabaret Vert, plus imposante, nécessitait une infrastructure plus lourde. C'est la fonderie AFS, à Sedan, qui s'est chargé de la fabrication.

Coulée de fonte à la fonderie AFS de Sedan © Radio France - Alexandre Blanc

Un projet 100% ardennais

En mars 2020, lorsque le coronavirus a paralysé les activités humaines, les clients du fabricant de cylindres de laminoirs ont gelé leurs commandes. "On s'est dit que ce serait judicieux de chercher une alternative", se souvient le président d'AFS, Olivier Giot. "Ça ne représentera qu'une minime partie de notre chiffre d'affaires mais ça nous permet d'avoir un produit de diversification et de participer à un projet vert et 100% ardennais".

C'est remarquable de faire travailler autant les entreprises ardennaises sur des projets communs - Renaud Mignollet, président de 3D Métal Industrie et d'Helliogreen

D'autres projets de turbine hydroélectrique sont à l'étude, notamment sur le territoire des Crêtes préardennaises. Helliogreen est en train de lever 500 000 euros afin de tripler son capital et de lancer l’industrialisation de son procédé.